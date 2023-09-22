استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 22-9-2023 في البنوك

حالة من التباين الطفيف في الأسعار يشهدها سعر صرف الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ويستقر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال اليوم الجمعة 22-9-2023، بعد فترة من استقرار السعر بمقابل الجنيه، حتى واصل سعره في بنك مصر لنفس مستواه عند 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الدرهم الإماراتي في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وفي بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

أما وعن وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك قناة السويس إلي 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل 8.41 جنيه للبيع و8.42 جنيه للشراء.