سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8-9-2023 في البنوك.. مستقر

حالة من التباين الطفيف في الأسعار يشهدها سعر صرف الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إذ يواصل الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 8-9-2023، ويسجل في بنك مصر المستوى نفسه عند 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

ونستعرض سعر الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وفي بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك قناة السويس إلى نحو 8.48 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان اليوم 8.42 جنيه للشراء، و8.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.41 جنيه للشراء.