معلومات عن دبابة أبرامز.. العمود الفقري للجيش الأمريكي في طريقها لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن دبابات «أبرامز إم 1» الأمريكية، ستصل إلى أوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في التصدي للقوات الروسية وهجومها المضاد، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مساعدات بقيمة 325 مليون دولار

وقال «بايدن» إنه وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي قدرها البنتاجون بـ325 مليون دولار، وتتضمن الشريحة مساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

وفي وقت سابق، تعهدت واشنطن بتسليم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز في مطلع العام، في إطار مساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار، وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن دبابة «أبرامز إم 1»، التي تعد العمود الفقري للجيش الأمريكي.

معلومات عن دبابة أبرامز

- بدأت خدمة دبابة «أبرامز» في الجيش الأمريكي منذ عام 1980.

- «أبرامز إم 1» واحدة من أقوى الدبابات في العالم من حيث التسليح والتدريع، وواحدة من أثقل دبابات القتال الرئيسية بالعالم.

- تمتلك قدرة على تدمير مركبات مدرعة، وقادرة على العقبات الخرسانية.

القدرة التسليحية لدبابة أبرامز

- تصل السرعة القصوى لدبابة أبرامز إلى نحو 68 كيلومترا في الساعة.

- يصل وزن الدبابة إلى 73.3 طن، وتمتلك محركا بقوة 1500 حصان.

- يجري تشغيلها بوقود الطائرات.

- يصل مدى سيرها الأقصى إلى 425 كيلومترا، وتسع بداخلها 4 أفراد بمن فيهم قائد الدبابة.

- تمتلك أبرامز مدفعا من عيار 120 مليمترًا.

- لديها 3 رشاشات، واحد من عيار 12.7 مليمتر، واثنان بعيار 7.62 مليمتر، ويصل المدى الفعال لمدفعها إلى 4 كيلومترات.

- تحتوي على 40 قذيفة بعيار 120 ملم، وأكثر من 11 ألف طلقة رشاش، كما أن اليورانيوم المنضب من بين المواد المستخدمة في الحماية في الهيكل والبرج.

سلبيات الدبابة أبرامز

- سعرها الباهظ إذ يبلغ 12 مليون دولار، ما يعني أن خسارة أي دبابة منها تكلفة باهظة.

- الاستهلاك الكبير للوقود (22 لترا كل ساعة حركة).

- صعوبة الإصلاح للتقنيات العالية فيها.

إيجابيات دبابة أبرامز

- جهاز الكمبيوتر المركزي الذي يضبط الرماية بالمدفع الرئيسي ويؤمن التنسيق بين مجموعات الدبابات أثناء المعارك والاشتباكات.