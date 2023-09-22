انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الليلة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في دورته الثالثة عشرة، المكرمين في حفل الافتتاح، وذلك في حضور حامل اسم الدورة، الفنان أحمد رزق، وسيتم تكريم العرض المسرحي «إيكاروس» من إخراج الفنان أحمد عزت، لحصوله على جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان، والفنانين أحمد شوقي وعماد خطاب، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص والمصري بشكل عام، من جهود تأثر بها أجيال مسرحية كثيرة، ويبدأ الإفتتاح في تمام السابعة مساءً بمكتبة الإسكندرية.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية

وتستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال واحدة من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر (مسرح بلا إنتاج)، اليوم، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان، وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، وإسلام وسوف مدير المهرجان، وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

تحتضن الإسكندرية، المهرجان في الفترة من 22 حتى 28 سبتمبر، ويحمل المهرجان هذا العام اسم الفنان السكندري أحمد رزق، صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

اختيار 3 عروض مصرية

وجرى اختيار 3 عروض لتمثيل مصر بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من (مصر وفلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).

وتُقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الإبداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان.