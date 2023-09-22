رامي جمال يرفع شعار كامل العدد في حفل الإسكندرية

أعرب الفنان رامي جمال عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في الإسكندرية والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر «جمال» مجموعة صور من الحفل وعلق عليها قائلًا: «تاني حفله ليا في إسكندرية في أسبوع واحد كامل العدد، وفاضل حفلة يوم السبت إن شاء الله».

وأضاف: «جمهور راق وذواق ومضياف وفنانين، شكرًا لكل اللي حضروا وخلو الحفلات أجمل بوجودهم وغناهم بحبكم وبحب إسكندرية».

حفلات رامي جمال في الاسكندرية

ونشر رامي جمال عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورًا للحفل وعلق قائلًا: «أمس كان يومًا جميلًا جدا مع جمهور الإسكندرية الغالي. شكراً لكل الذين حضروا أمس وغنينا سوياً، لقد استمتعت كثيرًا بوجودكم وبمشاركتكم. شكراً لكل من بذل جهداً أمس لجعل الحفلة هذه بهذا الجمال، أتطلع لرؤيتكم مرة أخرى يومي 21 و23 إن شاء الله، تصوير أسماء نبيل ومحمد محمود».