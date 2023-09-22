«تعليم الدقهلية»: انتهاء الاستعدادات لاستقبال 1.6 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم الدقهلية، عن الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال ما يزيد عن مليون و666 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد، بعد أن واصلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية استعداداتها لبداية العام الدراسى الجديد.

استعدادات العام الدراسي الجديد بالدقهلية

وأكد «شعبان»، أنه تم الانتهاء من التجهيزات لاستقبال الطلاب في 3875 مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة، بعد أن تبقى أسبوع على بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح أنه سيجري الانتهاء من تسكين الطلاب وطلبات التحويل بين المدارس قبل بدء الدراسة لتحقيق الاستقرار، ويستمر تسكين تلاميذ رياض الأطفال حسب الكثافة المتاحة وسن المتقدمين.

وشدد «شعبان» على مدارس المحافظة بضرورة الالتزام بغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال الإذاعة المدرسية بإذاعة الأغاني الوطنية والاحتفال بالسادس من أكتوبر، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس، مع الاهتمام بالشكل العام والحضاري للمدارس والنظافة والتشجير داخل وخارج المدرسة.

استقبال تلاميذ رياض الأطفال الثلاثاء المقبل

وأوضح أنه سيجري استقبال تلاميذ مرحلة رياض الأطفال kg1 والصف الأول الابتدائي بجميع مدارس المرحلة الابتدائية، الثلاثاء المقبل 26 سبتمبر الجاري، لتعريفهم بفصولهم ومكان الطابور المخصص لهم، كما سيتم عملة حفلة وتقديم الهدايا لهم لجذبهم للمدرسة، على أن يتم استقبال طلاب الصف الأول الإعدادي والأول الثانوي والصف الأول للتعليم الفني، الأربعاء 26 سبتمبر، من الساعة 8 صباحا وحتى 10 صباحا ولمدة ساعتين.