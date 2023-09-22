قطع المياه عن مناطق بشبرا الخيمة غدا السبت.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة «حي شرق وغرب شبرا الخيمة»، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح غدا السبت الموافق 23/9/2023، وحتى الساعة 11 مساءاً نفس اليوم.

انقطاع المياه في شبرا الخيمة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد من محطة شبرا الخيمة، لزوم أعمال توسعات الطريق الدائري بمنطقة «أم بيومي»، وكذا أعمال الصيانة لمحطة مياه شبرا الخيمة.

تدبير المياه لبعض المنشآت

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01206665125.