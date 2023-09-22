مدة انقطاع المياه خلال الساعات المقبلة في شبرا الخيمة.. «عشان تعمل حسابك»

أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى، في بيان لها، انقطاع المياه بمدينة شبرا الخيمة، خلال الساعات المقبلة، محددة مدة الانقطاع وموعد بدايته ونهايته لتنبيه المواطنين في تلك المنقطة لاتخاذ احتياطاتهم في الفترة المذكورة.

وفيما يلي، نعرض مدة انقطاع المياه وسبب الانقطاع، وفق بيان شركة مياه الشرب في القاهرة.

مدة انقطاع المياه بالقاهرة

وسيتم انقطاع المياه عن مدينة شبرا الخيمة، وذلك غدا السبت الموافق 23 سبتمبر.

تصل مدة انقطاع المياه إلى 14 ساعة، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء.

ويأتي سبب انقطاع المياه، للعمل على تحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد محطة شبرا الخيمة.

وستوفر للمواطنين سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من الانقطاع في مدينة شبرا الخيمة، وعلى الراغبين في طلبها الاتصال بالخط الساخن للشركة، وفق بيان الشركة، التي أكدت أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال الفنية، والتأكد من جودة وصلاحية المياه للاستعمال.

وطالبت أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة باتخاذ تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع، والاتصال بالخط الساخن 125 لطلب سيارات المياه الصالحة للشرب.