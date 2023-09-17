انقطاع المياه غدا عن عدد من المدن والقرى بالمنوفية لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عن انقطاع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، في إطار الخطة الرسمية من الشركة للصيانة الدورية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

انقطاع المياه غدا عن مدينة تلا وطوخ دلكة وميت أبو الكوم

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عن انقطاع المياه غدا الاثنين، عن مدينة تلا وقريتي طوخ دلكة وميت أبو الكوم، لمدة أربع ساعات، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، حيث أوضحت الشركة أن الانقطاع في المنوفية يأتي وفق خطة غسيل الشبكات وتطهير الخزانات والصيانة.

تحذير للمواطنين بشأن انقطاع المياه غدا في المنوفية

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى المنوفية، المواطنين في مديني شبين الكوم وتلا والقري التابعة لهما، وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك فترة انقطاع المياه غدا والتي تستمر لمدة 4 ساعات.

علي صعيد آخر، تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزي عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا، كما تفقد مشروع الصرف الصحى بقرية كفر قرشوم بأطوال شبكات 8.5 كم طولى ويهدف لخدمه مايقرب من 2000 وحده سكنية بعدد حوالى 600 وصله منزليه وتصل نسبه الانجاز 75%.