هشام سليم ووالدته من الحب للموت.. «أول ست» في حياته وتوفيت بعده بأشهر

علاقة مميزة جمعت الفنان الراحل هشام سليم بوالدته زينب لطفي، زوجة المايسترو صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، التي مهدت الطريق لدخول الوسط الفني، بعدما استطاعت إقناع والده، ورغم شخصيتها الحازمة الصارمة، لكنها كانت لينة القلب.

وفي ذكرى وفاته الأولى، اليوم 22 سبتمبر، نرصد كواليس علاقة هشام سليم بوالدته، التي تحدث عنها قبل وفاته خلال عدد من اللقاءات التليفزيونية.

هشام سليم: أمي شخصيتها صعبة

قال هشام سليم، عن والدته، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»: «أول ست في حياتي، هي من الستات الجميلة واللذيذة والمثقفة، كانت بتحب القراءة جدًا وممكن تخلص ألف صفحة في يومين، وبنتي الوسطانية واخدة الحكاية دي منها، ماما شخصية صعبة جدًا، اللي بتحبه بيموت فيها، واللي يعرفها يحبها جدا، على الرغم من اللي بتعمله، أمي وقفت معايا كتير لما كان أبويا يضربنا، هي كانت بتشرح ليه بيعاقبنا بالشكل والأسلوب ده، كانت الطرف الحنين اللي بتحاول تفهم، وأبويا كان البعبع، وكانت بتستعمله في حالة لو معملناش اللي هي عايزاه».

دور زينب لطفي في مسيرة هشام سليم

تحدث الفنان هشام سليم خلال عدد من اللقاءات التلفزيونية السابقة، عن دور والدته المؤثر في حياته ومشواره الفني، من بينها لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» على قناة «CBC»، إذ قال: «أمي لاحظت موهبتي الفنية وأنا صغير وساعدتني على تنميتها، كانت بتطلب مني أمثل بعض المشاهد في البيت، أقنعت بابا إني أمثل لما جالي دور في (إمبراطورية ميم)، كانت تقولي (يايا) اعمل أنك مكسوف، اعمل أنك مبسوط، وغيره، وأنا كنت بعمل، وتقولي يايا هتطلع ممثل دولي، وفاتت الأيام والسنين وبصيت لها وقولتلها تصدقي أن عندك حق طلعت ممثل».

الأم تلحق بابنها بعد أشهر من وفاته

بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على رحيل الابن هشام سليم، لحقت به والدته زينب لطفي، وكانت الفنانة يسرا، قد أوضحت خلال تصريحات سابقة، عن سبب إخفاء خبر وفاته عنها في بداية الأمر، خوفًا على صحتها كونه كان مفضلًا لها.

وكانت يسرا، أعلنت في أغسطس الماضي، وفاة حماتها زينب لطفي، والدة زوجها ووالدة الفنان الراحل هشام سليم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلةً: « توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي، حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط».