محافظة الجيزة تعلن مواعيد تسليم المواطنين للمدافن الجاهزة على طريق الفيوم

أعلنت محافظة الجيزة، أنّ الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات، بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة «13 و14»، ومكان التسليم سيكون في مدخل رقم 5 بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد، ويبدأ التسليم للحاجزين في جبانة 13 في 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى 12 أكتوبر المقبل، طبقًا للمواعيد المحددة والكشف المرفق.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أنّ الأحد المقبل، سيجري تسليم الجبانة 13 فردي، بلوكات 3،1، والتربي المسؤول محمد رجب أحمد حمودة، والاثنين 2023/9/25، تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 4،2، والتربي المسؤول هو أشرف صابر فضل محمد، والأربعاء المقبل، تسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 7،5 والتربي المسؤول محمد رجب أحمد حمودة.

مواعيد تسليم الجبانة 13

- الأحد 1 أكتوبر المقبل، تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 8،6 والتربي المسؤول أشرف صابر فضل محمد، وتسليم الجبانة 13 فردي، بلوكات 9 و11 والتربي المسؤول محمد رجب أحمد حمودة.

- الاثنين 2023/10/2، تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 10 و12، والتربي المسؤول أشرف صابر فضل محمد.

- الأربعاء 2023/10/4، تسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 15،13، والتربي المسؤول محمود ياسين خميس سليمان.

- الخميس 2023/10/5، تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 14، 16، والتربي المسؤول يحيى علاء علي محمد.

- الأحد 2023/10/8، تسليم جبانة 13 فردي بلوكات 19،17، والتربي المسؤول محمود ياسين خميس سليمان

- الاثنين 2023/10/9، تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات 20،18، والتربي المسؤول يحيى علاء علي محمد أحمد

- الأربعاء 2023/10/11، تسليم جبانة 13 فردي بلوكات 23،21، والتربي المسؤول محمود ياسين خميس سليمان

- الخميس 2023/10/12، تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات 24،22، والتربي المسؤول يحيى علاء علي محمد أحمد.

مواعيد تسليم جبانة 14

- الأحد 2023/10/15، تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 1 - 3، والتربي المسؤول معاذ عبد الناصر أبو سريع

- الاثنين 2023/10/16، تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 4،2، والتربي المسؤول محمد بدر عبد الجواد

- الأربعاء 2023/10/18، تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 7،5، والتربي المسؤول معاذ عبد الناصر أبو سريع

- الخميس 2023/10/19، تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 8،6، والتربي المسؤول محمد بدر عبد الجواد

- الأحد 2023/10/22، تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 11،9، والتربي المسؤول معاذ عبد الناصر أبو سريع

- الاثنين 2023/10/23، تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 12،10 والتربي المسؤول محمد بدر عبد المقصود.

- الأربعاء 2023/10/25، تسليم جبانة رقم 14 فردي بلوكات 15،13، والتربي المسؤول علي ربيع سيد حسن.

- الخميس 2023/10/26، تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 16،14، والتربي المسؤول بدر عبد الجواد شلبي.

- الأحد 2023/10/29، تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 19،17، والتربي المسؤول علي ربيع سيد حسن.

- الاثنين 2023/10/30، تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 20،18، والتربي المسؤول بدر عبد الجواد شلبي.

- الأربعاء 2023/11/1، تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 23،21، والتربي المسؤول علي ربيع سيد حسن.

- الخميس 2023/11/2، تسليم الجبانة 14 زوجي بلوكات 24،22، والتربي المسؤول بدر عبد الجواد شلبي.

وتنوه محافظة الجيزة، أنه يجب على جميع الحاجزين، الالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسر على القائمين التسليم، مع الأخذ في الاعتبار، أنه في حالة وجود عطلات رسمية، سيتم ترحيل موعد التسليم لليوم التالي.

كما تنوه محافظة الجيزة أنه يتعين على صاحب الشأن، ضرورة إحضار المستندات الآتية:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك.

- ملف بلاستيك بكبسولة.

- قفل لغلق المدفن.