مدربة مهارات حياتية توضح كيفية التغلب على الاضطرابات النفسية بعد دخول الجامعة

قال فاتن سلامة، مدربة مهارات حياة وممارس معتمد لعلم النفس الإيجابي، إنَّ الحديث عن الطلاب المغتربين لا يتضمن فقط طلاب العام الدراسي الأول بالجامعة، بل أيضاً الطلاب الجامعيين بالمراحل المتقدمة وربما يتخرج الطالب وهو لا يزال يعاني من «تروما» أو صدمة الاختلاف وعدم تقبله بسبب الصدمة الجامعية، كما أن عدم الإدراك لما يُراد تغييره من أكبر المشكلات التي تواجه الإنسان.

خطوات لا بد من تعلمها لتفادي صدمات التغيير

وأضافت «سلامة»، خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ هناك خطوات لا بد من تعلمها وتطبيقها لتفادي مثل هذه الصدمات وتقبل الحياة الجديدة، وأولها تعلم أن التغيير هو «الحاجه الوحيدة الثابتة في الحياة»، وبالتالي فالدخول على مجتمع جديد ووجود اختلاف في القيم والمبادئ وأشياء كثيرة سيتعرض لها الشخص لأول مرة، أمر لا بد منه.

الاختلاط بالآخرين والاعتماد على النفس

وتابعت مدربة مهارات الحياة، بأنَّ نسبة كبيرة من الشباب سيمثل لهم الاختلاط بالجنس الآخر تجربة جديدة لأول مرة يمروا بها، بسبب التنشئة والفصل في المدارس بين الجنسين، وكذلك التحول من الاعتماد على الوالدين بصورة كبيرة إلى الاعتماد على النفس في مهام الحياة اليومية، وللتغيير لا بد من اتباع عدة مراحل أولها تحديد ماذا تريد أن يتغير فيك، مثل تقبلك للآخر، وعليها الوقوف على المشاعر التي ستعود على الشخص من التغيير والسير على خطة بخطوات منتظمة تتحول إلى عادة وبالتالي سيحدث التغيير في النهاية.