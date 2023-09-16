محمود السقا: المشروعات التنموية في بني سويف تؤكد عزم الدولة على التغيير

قال محمود أسامة السقا، القيادي بمجلس مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف اليوم، يؤكّد عزم القيادة السياسية على تغيير وجه الحياة في القرى والريف بشكل جذري.

وأضاف السقا أنّ مجلس الشباب المصري تحت مظلة التحالف يؤدي دورًا غير مسبوق في العمل الأهلي، إضافة إلى الدور المجتمعي الذي يتميز المجلس به من خلال آليات التواصل على الأرض.

قوافل الخير «ستر وعافية»

وأشار القيادي بمجلس الشباب المصري، في بيان له منذ قليل، إلى أنَّ مجلس الشباب المصري شريك أساسي تحت مظلة التحالف في قوافل الخير «ستر وعافية» التي يتمّ تنفيذها في عدد من القرى على مستوى الجمهورية، قائلا: «نجوب قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، ضمن مبادرة ستر وعافية وهنا الأمر مختلف، إذ يتمّ تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها التحالف الوطني بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهذا يعكس قوة تأثير التحالف و مؤسساته في المجتمع المدني و تكلل جهوده وإنجازاته في أنحاء الجمهورية في الملف الاقتصادي والاجتماعي والتثقيفي والتوعوي وتنفيذ كل المبادرات بالجهود الذاتية».

وأكد أنَّ مجلس الشباب المصري حريص على المشاركة في الفعاليات والمبادرات ويكون في مقدمة الصفوف فهو يعمل أيضا على تقديم الدعم التوعوي والتثقيفي للمساهمة في رفع وعي الشباب ويستهدف جميع الفئات العمرية، موجها الشكر لمحمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على الدعم والمساندة.

تدريب الشباب على المشاركة في العمل العام

واستكمل أنَّه إلى جانب الدور المجتمعي لمجلس الشباب المصري، أطلق المجلس بمحافظة بنى سويف برنامج لتدريب وتشجيع الشباب على المشاركة في العمل العام وتعزيز قدرات قياداته، ضمن جهود المجلس لخلق مجتمع مدني فاعلاً في خطة الدولة التنموية، وترسيخًا للدور الحيوي للمشاركة المجتمعية في دعم الجهود التنفيذية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.