اللواء علي حفظي: مصر نفذت أكثر من 4 آلاف عملية عسكرية خلال حرب الاستنزاف

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إنه عندما حدثت نكسة 1967، أراد أن يتنحى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لكن الشعب طلب منه أن يستمر وأن يستعيد الأرض والكرامة المصرية، لافتًا إلى أن مصر نفذت 4 آلاف عملية عسكرية خلال حرب الاستنزاف التي استمرت 1000 يوم.

استعادة الأرض المصرية

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن ملحمة أكتوبر تضمنت جزئين تحرير الأرض واستعادة شرف العسكرية المصرية، «لكي نحرر الأرض التي سُلبت منا خلال 6 أيام استغرقنا 22 سنة، حيث استعدنا طابا في مارس 1989، إذ ناضلنا في صراع عسكري وصراع سياسي تفاوضي وصراع تفاوضي تحكيمي حتى لا نترك شبرا من أرض مصر».

أهم مراحل الملحمة المصرية

وتابع مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق: «هذه الملحمة شارك فيها الجيش والقيادات والشعب، وأهم مرحلة في هذه الملحمة هي أول 6 سنوات بعد النكسة، فقد تم إعادة بناء الجيش المصري في غضون 3 إلى 4 سنوات، ووصلنا رسالة إلى الطرف الآخر بأنه سيدفع الثمن طالما بقى على أرضنا، وبالفعل أطلقت مصر حرب الاستنزاف التي استمرت 1000 يوم، وجرى تنفيذ فيها أكثر من 4 آلاف عملية عسكرية».