نجوم تربطهم قرابة أسرية شكلوا «توأمة فنية».. أبرزهم أبناء الزعيم وبوسي ونورا

ارتبط اسم عدد من نجوم الوسط الفني ببعضهم، في كثير من الأعمال التي شكلت توأمة امتدت لتشمل أكثر من مشروع فني، وعلى رأسهم هشام سليم الذي تحل ذكرى وفاته اليوم، والنجمة يسرا.

والفنان هشام سليم هو ابن أسطورة كرة القدم المصرية الراحل صالح سليم، وشقيق خالد زوج الفنانة يسرا التي نعته في ذكرى رحيله بكلمات مؤثرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توأمة فنية بين الراحل هشام سليم والفنانة يسرا

وشكل الفنان الراحل هشام سليم الذي رحل عن عالمنا العام الماضي مع الفنانة يسرا توأمة فنية من نوع خاص، وجمتعهم عدة أعمال فنية على مدار عقود أبرزها:

- مسلسل لقاء على الهواء من إنتاج 2004، وقامت يسرا بدور مذيعة اسمها لقاء، وشاركها البطولة هشام سليم.

- فيلم كلام في الحب، من إخراج علي إدريس وبطولة يسرا، أنتج عام 2005 وعرض عام 2006، وشاركها البطولة هشام سليم.

- فيلم إسكندرية كمان وكمان، إنتاج عام 1999 من أعمال المخرج العالمي يوسف شاهين، وبطولة حسين فهمي ويسرا وعمرو عبد الجليل.

رامي إمام ومحمد إمام

حالة التوأمة الفنية بين هشام سليم والفنانة يسرا ليست الأولى في الدراما والسينما المصرية، بحسب ما يقول المؤرخ الفني محمد شوقي، فقد جمعت التوأمة الفنية الأخوين المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام أبناء الفنان عادل إمام، وكان رواد السوشيال ميديا قد أشادوا بعلاقتهما بعد تداول مقطع فيديو لهم يعبر عن امتنانهم للعمل سويا.

وأضاف شوقي: «بشوف أنهم قمة الأصل والتربية، مشفناش حد حط رجل على رجل، وقال أنا ابن الزعيم لكن كلهم تواضع».

سميرة أحمد وخيرية أحمد

خيرية أحمد وسميرة أحمد من أبرز الأشقاء الذين لعبوا أدوارا مهمة في حياة بعضهما البعض، ووفقا لمحمد شوقي في حديثه لـ «الوطن»، فعلى الرغم من اختلاف ألوانهم الفنية بصورة كبيرة، غير أنهما قدما الدعم لبعضهما بصورة كبيرة منذ بداية عملهم «كومبارس» لتحتل الفنان سميرة أحمد مقعدها بين النجمات العظماء في السينما المصرية من خلال تقديمها عددا من الأدوار المهمة والصعبة، في الوقت الذي كانت تشارك فيه الفنانة خيرية أحمد في فرقة ساعة، بعدد من المسرحيات والأعمال الكوميدية.

اشتركت سميرة أحمد وشقيقتها خيرية أحمد سويا بالعديد من الأعمال الفنية، مثل أفلام «أكاذيب حواء وامرأة مطلقة»، وكانت تظهر على وجوههم مشاعر السعادة والفرحة عند الحديث عن بعضهن بالصحافة ووسائل الإعلام، بحسب ما أكد المؤرخ الفني.

بوسي ونورا

الثنائي الأشهر بالوسط الفني الفنانة نورا وشقيقتها التوأم الفنانة بوسي، لم تتركا مناسبة إلا وقدمتا لبعضهما الدعم، وقد جمعتهما البدايات منذ الطفولة بالعديد من المسلسلات والأفلام التلفزيونية والإذاعية إضافة للمسرحيات، مثل مسرحية لوكاندة الفردوس، وصولا لمشاركتهن بالعديد من الأعمال الفنية على مدار مراحلهم العمرية المختلفة.

كما تضمن دعمهن لبعضهن ظهور الثنائي بوسي ونورا باللقاءات الصحفية والتلفزيونية سويا، إضافة إلى ظهورهن بأعمال نور الشريف الذي مثل دور الأب الروحي في حياتهما بعد زواجه من الفنانة بوسي، حتى أن نور الشريف وصف نورا بأنها أهم فنانات مصر، وأن السينما أحبت نورا أكثر من حب نورا للأضواء.

دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم

دنيا وإيمي سمير غانم، من أبرز الثنائيات الأشقاء بتاريخ الوسط الفني في الوقت الراهن، خاصة وأنهن تربيتا تربية فنية وسط الجمهور كونهن ابنتي الفنان الكبير الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ومن أشهر أعمالهن سويا مسلسل نيللي وشريهان، أحد أشهر الأعمال الدرامية الحديثة.

يسرا تحيي ذكرى الراحل هشام سليم

ونشرت الفنانة يسرا نعي للراحل هشام سليم، وكتبت: «وحشتنا ومفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بينا كانت أحلى وأسعد الذكريات.. الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك ويهنيك بالجنة ونعيمها».