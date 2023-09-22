يسرا تحيي ذكرى رحيل الفنان هشام سليم: «الدنيا فضيت علينا من بعدك»

حرصت الفنانة يسرا، على إحياء ذكرى وفاة الفنان هشام سليم، الذي غيبه الموت يوم 22 سبتمبر من العام الماضي.

يسرا تحيي ذكرى رحيل هشام سليم

وشاركت الفنانة يسرا جمهورها عبر حسابها على «إنستجرام»، بفيديو لمجموعة من اللقطات للفنان هشام سليم، مع كلمات خاصة من عدد من الفنانين له، من بينهم صلاح عبد الله ومحمد جمعة وفيدرا ومنة شلبي وهند صبري، وكلمة خاصة منها، معلقة: «وحشتنا ومفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بينا كانت أحلى وأسعد الذكريات».

وتابعت يسرا: «الدنيا فضيت علينا من بعدك، بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك ويهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لهشام سليم».