يسرا تهنئ أبطال فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» بعد اختياره للمشاركة في مسابقة الأوسكار

هنأت الفنانة يسرا عبر خاصية الأستوري في حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أبطال فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» بعد اختيارة للمشاركة في مسابقة الأوسكار.

ونشرت يسرا البوستر الدعائي للفيلم معلقة: «ألف مبروك لصديقي المنتج الرائع محمد حفظي ولكل الممثلين الموهوبين والمخرج عمر هلال اللي دخل التاريخ بأول أعماله السينمائية، جهد كبير يليق باسم مصر.. مبروك لكل الفريق القائم على فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي ممثل مصر في الأوسكار».

الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

وحققت الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي والتي غناها ويجز نجاحًا كبيرًا حيث تصدرت التريند في أول ساعات من طرحها وروج لها ويجز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: «أغنيتي الجديدة حلوة منك الأغنية الرسمية لـ فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي ‎دلوقتي على كل المنصات».

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوى

ويضم فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوى عددًا كبيرًا من نجوم الفن أبرزهم الفنان محمد فراج، و نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز لبسنت شوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.