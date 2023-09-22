تحرير 42 محضرا خلال حملات تموينية بمراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 42 محضرا تموينيا خلال عدة حملات قامت بها الوحدات المحلية لمراكز الغنايم والقوصية وديروط، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية من مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري، مؤكدا أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

حملات في مركز ومدينة ديروط

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة محمود نجار رئيس المركز، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لإحكام الرقابة عليها بنطاق المركز، بالتنسيق مع إدارة تموين ديروط، وبمشاركة محمد سليم أحمد ومحمود أنور ومحمود حسن من الرقابة التموينية، ومحمد حسن من التفتيش الفني، وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرًا تموينيًا متنوعًا، حيث تم ضبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز ومحاضر تنوعت ما بين سكر ناقص الوزن وبدون فواتير وسجائر بدون فواتير وسجائر بأزيد من السعر وسلع غذائية مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجمدات بدون بيانات وعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجاري ومحاضر بالمخابز عدم نظافة أدوات العجن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومواصفات ونظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

حملات في مركز القوصية

وفي مركز القوصية، شنت الوحدة المحلية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخازن بدائرة المركز، بالتنسيق مع إدارة التموين بالقوصية وكافة الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر وضبط 57 جركن زيت طعام بمخزن غير مرخص و32 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع و37 كيلو لحمة مفرومة وكبدة مجمدة و8 كيلو عين جمل وزبيب بدون بيانات وضبط 36 كيلو مخ بالعظام مجهولة المصدر و23 زجاجة تموين مدعم، وتم تحرير محاضر جنح بذلك.

حملات في مدينة الغنايم

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، حملة برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، على اللحوم المعروضة بالأسواق، بالتنسيق والتعاون مع إدارة تموين الغنايم والإدارة البيطرية بالمركز، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة للبيع للاستهلاك الآدمي وسلامة الأختام الموجودة عليها، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.