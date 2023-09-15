تطوير البنية التحتية في بني سويف يحولها لمحافظة جاذبة للاستثمار محليا ودوليا

اهتمت الدولة بالبنية التحتية لجذب الاستثمارات في بني سويف، حيث تحولت بني سويف إلى محافظة جاذبة للاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي ووفرت آلاف فرص العمل لأبنائها.

وحرصت الدولة على تطبيق خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في مختلف القطاعات.

وفي قطاع الطرق والكباري تم إنشاء محور عدلي منصور من أكبر المحاور العرضية على النيل على مستوى الصعيد وتجاوزت تكلفته مليار جنيه.

وجرى إنشاء طريق بني سويف الزعفرانة ويجري العمل حاليا في محور الفشن الحر على النيل.

وجرى إطلاق مشروع محطة بني سويف للكهرباء بغياضة من أكبر المحطات عالميا التي نفذتها مجموعة سيمنز.