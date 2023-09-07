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ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على صاحب الشركة في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:41 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة، من صاحب شركة بتضرره من سيدة، لقيامها بالنصب والاستيلاء على أمواله، بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، بدون عمل، ولها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لقيامها بممارسة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، اتخذت الإجراءات القانونية.

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