ضبط 4 أشخاص بتهمة النصب على مالك مطعم بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، من مالك مطعم مقيم بالقاهرة، أنه حال حضوره لمدينة السادات لشراء قطعة أرض وبحوزته مبلغ 4 ملايين و340 ألف جنيه، وتقابله مع 3 أشخاص يدعون ملكيتهم لتلك الأرض، بأحد المنازل بدائرة المركز، قاموا بوضع المبلغ داخل جوال وأوهموه بالتوجه لأحد الأشخاص لحصر المبلغ، وإحضار العقد لإتمام عملية البيع وقاموا بالاستيلاء على الأموال.

الاستيلاء على 4 ملايين جنيه

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام المجني عليه، بالإتفاق مع 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية على استبدال المبلغ المالي المشار إليه، بمبلغ مالي عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وحال حضوره وبحوزته المبلغ قام المتهمين بالنصب عليه، والاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهمين والاعتراف بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص في النصب على المواطنين بذات الأسلوب، وأرشدوا عن 2 مليون و840 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي عملات أجنبية، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .