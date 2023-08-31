ضبط 4 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة بتمثال أثري

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «أحد الأشخاص»، وطـرف ثانٍ 3 أشخاص، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على تمثال على شكل فرعوني - قطعة حجرية، يشتبه في أثريتهما.

واعترف الطرف الأول بقيام الطرف الثاني بإيهامه ببيع تمثال أثري، واتفقوا معه على التقابل بنطاق محافظة الجيزة، وقام بتسليمهم مبلغ مالي إلا أنّه اكتشف عقب ذلك قيامهم بالنصب عليه ولم يقوموا بالتواصل معه مرة أخرى لإتمام عملية البيع فقام باستدراجهم للمنطقة محل البلاغ بدعوى إعطائهم باقي المبلغ المالي الخاص بعملية الشراء، وعقب حضورهم افتعل مشاجرة معهم واستغاث بالأهالي.

واعترف الطرف الثاني بحيازتهم للتمثال والقطعة الحجرية بقصد النصب على عملائهم راغبي شراء القطع الأثرية، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين من الطرف الثاني تبين احتوائه على فيديوهات عدة لقطع يشتبه في أثريتها، واتخذت الإجراءات القانونية.