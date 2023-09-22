القبض على صاحب محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام مالك محل بدائرة قسم شرطة دار السلام في القاهرة، ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المحل، وأمكن ضبطه، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 25 جهاز ريسيفر مجهزة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.