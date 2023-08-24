الأمن يداهم محلين لفك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

ضبط محلين لفك شفرات القنوات الفضائية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأسفرت الجهود عن تحقيق الآتي:

- ضبط مالك المحل الأول، وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 26 جهاز ريسيفر مجهزة ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، و8 قطع لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت.

- ضبط المدير المسئول عن المحل الثاني، وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 25 جهاز ريسيفر مجهزة ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.