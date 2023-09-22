إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في «الويك إند» بعد ختام موسم صيف 2023

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من المصطافين، تزامنا مع إعلان محافظة الإسكندرية انتهاء الموسم الصيفي الذي اختتمه محافظ الإسكندرية أمس، ووصفه بأنه الموسم الصيفي الأنجح على الإطلاق.

إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الشواطئ شهدت إقبالا نسبيا، حيث أن شواطئ القطاع الشرقي لم تزد نسب الإشغال بها عن 30% حتى منتصف ظهر اليوم، أما شواطئ القطاع الغربي نسب الإشغال 20% في ذات الفترة.

وأضاف «عبد الرازق»، لـ«الوطن»، أنه على الرغم من إقامة احتفالية ختام الصيف، إلا أن الإسكندرية لا تزال تفتح أبوابها لمن يرغب في قضاء وقت ممتع خلال الأيام الحالية.

5 ملايين و700 ألف زائر للإسكندرية

جاء ذلك بعدما أشاد محافظ الإسكندرية بالإنجاز الذي حققته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم الصيفي 2023، مشيداً بالنجاح منقطع النظير والخدمات المتميزة التي تلقاها 5 ملايين و700 ألف زائر للإسكندرية.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية

وأكد «عبد الرازق»، أننا نضع دائما نصب أعيننا أن الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول على مستوي الجمهورية، لذا تم توفير شاطئ المندرة وشاطئ الأنفوشي بشكل مجاني تمامًا، كما وفرنا دخول الشواطئ العامة بأسعار رمزية، تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة كافة الخدمات، لتصل أغلى فئه للشواطئ السياحية 25 جنيها.