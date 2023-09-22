طرق استخراج شهادة الميلاد.. «بالتليفون وأنت في أي مكان»

تتيح وزارة الداخلية استخراج بعض الوثائق والمستندات إلكترونيا أو هاتفيا، وذلك للتيسير على المواطنين، حيث تشهد الأحوال المدنية بالوزارة ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الناس، وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر دون تحمل أعباء من وقت وجهد.

ومن بين الأوراق الثبوتية، يمكن استخراج شهادة الميلاد بسهولة ويسر، حيث يتيح قطاع الأحوال المدنية بالداخلية للمواطنين الحصول على شهادات الميلاد من خلال طريقتين بجانب الذهاب إلى مقار الأحوال المدنية وأقسام الشرطة.

استخراج شهادة الميلاد

يمكن استخراج شهادة الميلاد تلفونيا عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، وتقديم طلب استخراج وإبلاغهم بالاسم رباعي والعنوان تفصيلي ليتم توصيلها حتى المنزل.

كما يمكن استخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت عن طريق تسجيل الدخول على رابط مصلحة الأحوال المدنية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية.

ـ وبعدها يتم تسجيل بيانات المستند المطلوب.

ـ يتم كتابة البيانات المطلوبة للمستخرج الذي تريد الحصول عليه والخاصة بمعلومات عن مقدم الطلب بدقة.

ـ اختيار نظام الدفع.

ـ الاطلاع على الإرشادات والشروط الخاصة ثم الضغط على «موافق على الشروط».

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.