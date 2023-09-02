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كيفية تصحيح خطأ في شهادة الميلاد.. محام يوضح

كتب:

محمد عيسى
04:13 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
ماكينة الاحوال المدنية _ ارشيفية

ماكينة الاحوال المدنية _ ارشيفية

قال كريم العطار المحامي، إنه إذا قام المواطن باستخراج شهادة ميلاد، ووجد بها خطأ في اسم الأب أو الأم أو تاريخ الميلاد، وأراد تصحيح الخطأ يذهب أولا للسجل المدني للبحث في دفاتر الميلاد، إذا كانت البيانات سليمة في سجل المواليد.

التقدم للسجل المدني 

وأضاف العطار، في تصريحات لـ«الوطن» يتقدم المواطن للسجل المدني المختص بطلب بيان ميلاد، ثم يأخذ المواطن بيان الميلاد ويذهب إلى مركز المعلومات للتصحيح على الحاسب الآلي.

تصحيح اسم الأم 

واستكمل، بأن إذا كانت البيانات خطأ في دفتر المواليد، وتحتاج لتصحيح اسم الأم، يتم إجراء التصحيح على نموذج 80، ويجب تجهيز الأوراق التالية:

1-شهادة ميلاد الأم.

2-شهادة ميلاد اخوة اشقاء بها اسم الأم صحيح.

3-قسيمة زواج الاب من الام بها اسم الام صحيح او قيد عائلي .

وأضاف أنه إذا كان التصحيح لشخص أقل من 16 عاما، يتوجه بنموذج 24 إلى مركز المعلومات للتصحيح واستخراج شهادة ميلاد صحيحة، أما إذا كان المواطن الذي أجرى التصحيح أكثر من 16 عاما، ولم يستخرج بطاقة، أو أكثر من 16 عاما واستخرج بطاقة بالبيانات الخطأ، فيقوم باستخراج بطاقة حديثة ويرفق بها أصل نموذج 24 الدال على التصحيح والبطاقة الخطأ وفيش وتشبيه بالاسم الخطأ ويتقدم بهم للسجل لاستخراج البطاقة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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