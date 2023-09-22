الإسكندرية تستقبل آلاف السائحين على متن باخرة قادمة من اليونان

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية Nieuw Statendam القادمة من اليونان ومتجهة إلى تركيا.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية، إن الباخرة السياحية Nieuw Statendam وصلت الإسكندرية فجر اليوم، وعلى متنها فوج سياحي يضم 2583 سائحا، و954 فردا من طاقم السفينة متعددي الجنسيات، «الأمريكية، الإسبانية، الألمانية، والإيطالية».

تفاصيل الرحلة السياحية في الإسكندرية

وأضافت في بيان اليوم، أن الباخرة السياحية وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وسيغادر فوج الباخرة اليوم بعد إتمام جولته السياحية في عدد من المزارات بالإسكندرية والقاهرة.

استقبال الوفد السياحي

وأكدت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، أنه تم استقبال الفوج السياحي من قبل أخصائيّ السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد، وبمظهر يليق بعروس البحر المتوسط، وتم توزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة، للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.