مزايا تشغيل المحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.. بوابة رئيسية لتنمية الصعيد

عددت وزارة النقل، مزايا تشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا والتي يتم إنشاؤها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتطوير الشامل للموانئ البحرية المصرية كافة وجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، ويُجر تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

- تسهم المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل.

- تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد.

- تسهم المحطة في خدمة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي كافة.

- تعمل المحطة على خدمة أعمال التصدير والاستيراد.

- تسهم المحطة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء.

جذب الاستثمارات في مجالات متنوعة

- تعمل المحطة على جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية.

- تعمل المحطة أيضاً على جذب الاستثمارات في صناعات التركيب والتجميع.

- تسهم المحطة في تحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا.

- تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع.

- تعمل على تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر.

- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستسهم في زيادة الدخل القومي.