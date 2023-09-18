أمين الفتوى: شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها جائز شرعا

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل هل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها بدعة؟.

حكم هل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «إن أكل حلوى المولد النبوي ليس أمرا محرما، بل هو جائز شرعا، ولم يرد نص يمنع ذلك، فالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أجمل الأعمال، ويدخل إحياء هذه الذكرى كافة مظاهر الفرح والسرور».

شراء الحلوى والتهادي بها مباح شرعًا

وأضاف أمين الفتوى: أن شراء الحلوى والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مباح شرعًا ويدخل في باب الاستحباب من باب السعة والسرور على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم.