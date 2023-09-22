كيفية الاشتراك في ورشة عمل «المدرب المحترف» بأكاديمية الأميرة فاطمة

أعلنت أكاديمية الأميرة فاطمة، المعنية بالتعليم الطبي المهني والتابعة لوزارة الصحة والسكان، إتاحة فرصة للحضور ورشة بعنوان «المدرب المحترف المعتمد (TOT)»، للحصول على الخبرة الكافية في هذا المجال.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل ورشة التعليم الطبي المهني من أكاديمية الأميرة فاطمة على هذا النحو:

وجاءت تفاصيل ورشة المدرب المحترف المعتمد (TOT) والهدف منها، كالتالي:

تفاصيل ورشة المدرب المحترف المعتمد (TOT)

- الورشة ستعقد الاثنين 25 سبتمبر 2023، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 مساءً.

- الحضور بمقر الأكاديمية.

- استلام الشهادة من مقر الأكاديمية لمن يرغب.

- قيمة الاشتراك في ورشة العمل 200 جنيه فقط، غير شاملة الشهادة، وتُدفع في مقر الأكاديمية عن طريق الفيزا، أو عن طريق الحساب البنكي الخاص بالأكاديمية.

- للحجز والاستعلام تليفونيًا 01282003398.

- تهدف الورشة لتعليم الحاضرين عدة مفاهيم وهي «قراءة الجمهور، كيفية إعداد عرض تقديمي مثير للإعجاب، ما الذي يكرهه الجمهور في أي عرض تقديمي، فضلا عن كيفية تشريح العرض، كيفية الإدارة».

يذكر أنّ أكاديمية الاميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أجرت مطلع الشهر الجاري، عدة دورات تدريبية، أبرزها تدريب متكامل بتخصص الرعاية المركزة، التي جاءت استكمالاً لما تقوم به وزارة الصحة والسكان من جهود لرفع كفاءة الأطقم الطبية في جميع التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية.