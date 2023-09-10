تدريب الفتيات على صناعة الاكسسوارات والحلي بمركز شباب الرياض بكفرالشيخ

نظمت إدارة شباب الرياض في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب الرياض في محافظة كفر الشيخ، بمشاركة 30 فتاة من عضوات أندية الفتاة من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بهدف اكتسابهن خبرات عملية في صناعة الحرف اليدوية والمشغولات والحلي ، والتربح من بيع تلك المشغولات .

تعليم الفتيات حرفا متنوعة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية، لتمكينها اقتصاديًا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهم وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

ورشة تدريبية لصناعة الحلي

بينما أدارت الورشة التدريبية هند صلاح ، مدربة الاشغال اليدوية والحلي، بمديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة عضوات أندية الفتاة بالرياض، وتحت إشراف مصطفى غريب ، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب ، مدير المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة بالمديريه وهشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض.