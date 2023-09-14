تدريب 30 سيدة سيناوية على صناعة السجاد اليدوي والتسويق

قال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه يتم تدريب 30 سيدة سيناوية، على صناعة السجاد اليدوي ومعرفة استخدام نول السجاد واختيار التصاميم المستخدمة، وإعداد المنتج النهائي للتسويق، حيث يقوم بالتدريب مدرب من محافظة البحيرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظتين لتدريب سيدات سيناء على صناعة السجاد.

وأكد الغندور، خلال تفقد التدريب بمركز إعداد الأسر المنتجة بمدينة العريش، أن التدريب يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة المعيلة وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، وتمكين السيدات اقتصاديًا وتحسين دخل الأسرة السيناوية.

وأضاف الغندور، أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي، والذي تشتهر به عدد من الدول، هو الحفاظ على التراث واكتساب الخبرات التي تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تمكنها اقتصادياً واجتماعيًا باعتبارها شريك أساسي في المجتمع.

صناعة النسيج اليدوي بشمال سيناء

وأشار الغندور، إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بدعم صناعة السجاد اليدوي في مختلف المحافظات، وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولي بنشر تلك الصناعة في مختلف مدن المحافظة، عن طريق تدريب مجموعة من السيدات ليكن مدربات في مختلف مراكز ومدن المحافظة لنشر الصناعة.

وأضاف عدنان إبراهيم الشناوي، المسئول الفني لصناعة السجاد اليدوي في محافظة البحيرة، أن الهدف من التدريب هو إحياء صناعة السجاد ونشر تلك الصناعة في مختلف المحافظات ومن بينها محافظة شمال سيناء عن طريق تدريب 30 سيدة على صناعة السجاد بمختلف تصميماته.

تدريب السيدات على الأعمال اليدوية

وأشارت مني جمعة، مدير مركز إعداد الإسر المنتجة بالعريش، أن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة لإنجاح المشروع واستقدام مدرب من البحيرة لتدريب السيدات واختيار المتدربات، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح التدريب على صناعة السجاد.

وأضافت ليلى مرتجي، نائب مدير مركز إعداد الأسر المنتجة، أن وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة يقدمان الدعم الكامل لإنجاح صناعة السجاد، لافته إلى قيام التضامن الاجتماعي بتوفير 40 نولا للمركز لتدريب السيدات على حرفة السجاد لتوفير دخل للمرأة المعيلة والأسرة السيناوية.