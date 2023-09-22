نقابة العاملين بالنقل العام تناشد الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة: لمواصلة الإنجازات

ناشدت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، ولجانها النقابية، وجميع العاملين بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية أخرى.

أكدت النقابة في بيان رسمي، أن مناشدتها بترشح الرئيس السيسي، تأتي من أجل الأمن والأمان، واستكمالا لمسيرة البناء ودعم التنمية المستدامة، وبناء دولتنا الحديثة، ولاستكمال المشروعات التي بدأتها الدولة المصرية ومواصلة الإنجازات التي تحققت لمصر.