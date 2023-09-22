نقابة العاملين بالصحافة تناشد الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات المقبلة

ناشدت النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والنشر والثقافة، برئاسة مجدي البدوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقاً لبيان رسمي للنقابة، فإن المناشدة تأتي انطلاقاً من مكتسبات الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

أكدت النقابة أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه منذ توليه مسؤولية البلاد، التحديات التي تواجه عمال مصر في مختلف قطاعات الدولة، وأطلق يد البناء في كل ربوع مصر من خلال تدشين المشروعات القومية العملاقة التي وفرت الملايين من فرص العمل، إلى جانب تأسيس بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارحي، لبناء نهضة صناعية على أسس علمية صحيحة، كما لم يغفل الرئيس العمالة غير المنتظمة وجرى ضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية عبر سلسلة من الإجراءات منها إنشاء صندوق لدعمهم وتقديم دعم مالي خلال أزمة كورونا، فضلاً عن وثيقة أمان لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.