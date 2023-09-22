استلام الدفعة 35 من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن استلام الدفعة 35 من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 3 أطنان، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 82 طنا على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الدقهلية، بحضور وزير الأوقاف، اليوم الجمعة.

توزيع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم إيصال صكوك الأضاحي إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، وممنوع نهائيا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك، وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وأشارت محافظة الدقهلية إلى جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الاضاحي وإطعام الطعام والسلع الغذائية المتنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

منع تصوير المواطنين أثناء استلام اللحوم

وأكدت المحافظة القيام بتسليم الصكوك إلى الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الدقهلية من قبل التضامن الاجتماعي، بعد التأكد من أحقية الأسر، مع الالتزام بمراعاة شعور تلك الأسر والامتناع عن التصوير أثناء التسليم والتوزيع.