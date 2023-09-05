وكيل «أوقاف كفر الشيخ»: يجب توعية المجتمع بأهمية مشروع صكوك الإطعام

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات الفرعية بالمديرية، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر شعبان الغول، مدير شؤون الإدارات.

الاهتمام بمشروع صكوك الإطعام

وشدّد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على مديري الإدارات بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الأوقاف، ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وحزم، والاهتمام بمشروع صكوك الإطعام، والتوعية المجتمعية لهذا المشروع الخيري التطوعي والذي يصل لجميع الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

كما وجّه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بتنشيط العمل الدعوي من خلال المفتشين والأئمة والانضباط الإداري، مع التأكيد على أنّ الثقة في بعض الأشخاص لا تعني عدم المرور عليهم ومتابعتهم ومراجعة الأعمال المكلفين بها ولا يعني ذلك عدم الثقة بهم، مطالباً بضرورة إنجاز الأعمال المطلوبة في وقت قياسي وعدم التأجيل أو التسويف بل يجب اغتنام الفرص واختصار الوقت.

إحكام السيطرة على جميع المساجد

وأكد وكيل الوزارة ضرورة انتقاء الصور التي تُعرض للأنشطة الدعوية بكل إدارة، مع متابعة شحن المياه والكهرباء، والملحقات الشاغرة، وإحكام السيطرة على جميع المساجد، وعدم تشغيل مكبرات الصوت إلا في إطار ما حدّدته الوزارة من تعليمات.