صفية العمري: قدمت فيلمين مع يوسف شاهين هما الأهم في مسيرتي الفنية

قالت الفنانة الكبيرة صفية العمري، إن المخرج الراحل يوسف شاهين كان يحب تلاميذه حبا كبيرا، ويتغلل بداخلهم لكي يستمرون معه، وذلك خلال ندوة «كيف يرى الشباب أفلام يوسف شاهين»، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وأوضحت صفية العمري، خلال مهرجان الغردقة، أن الفيلمين اللذان قدمتهما مع يوسف شاهين، وهما «المهاجر والمصير» الأهم والأعظم في مسيرتها الفنية

وأكدت الفنانة القديرة أن يوسف شاهين أصر عليها أن يزداد وزنها خلال تصوير فيلم «المصير»، لكي تجسد الدور.

ندوة يوسف شاهين في الغردقة

ويحضر الندوة عدد من تلاميذ المخرج يوسف شاهين، أبرزهم الفنان حسين فهمي والفنان محمود حميدة والفنانة صفية العمري والفنان هاني سلامة والفنان أحد وفيق، ويديرها الناقد خالد محمود.

انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وكان المهرجان قد انطلق مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، وجرى تكريم كل من هاني سلامة وسولاف فواخرجي، وسلمهما الجائزة الفنان حسين فهمي، بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.