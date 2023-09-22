عرض أفلام فرنسية وهندية ومصرية في مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم

تشهد الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، عرض الفيلم الفرنسي أبناء رمسيس، اليوم الجمعة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة المسابقة الرسمية، وهو الفيلم الذي تم اختياره ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

عرض الفيلم الفرنسي أبناء رمسيس في مهرجان الغردقة للسينما

فيلم أبناء رمسيس الذي عرضه مهرجان كان السينمائي في دورته لعام 2022 ، من إخراج كليمانت كوجيتور، وتدور أحداثه في حي كوت دور الفرنسي ذا التركيبة السكانية المتنوعة، حيث يوجد العراف الموهوب رمسيس، والذي يشعر بالتهديد كغيره من أهل الحي بسبب مجموعة من الشباب الجريء الذي يروع السكان، ولكن رمسيس يمتلك رؤية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.

عرض الفيلم الهندي كل هذا في راسك بالمهرجان

كذلك تعرض المسابقة نفسها ضمن مهرجان الغردقة للسينما الفيلم الهندي كل هذا في راسك، من إخرج دهروف سولانكي، الفيلم يتناول حياة 6 أشقاء يديرون معا متجرا للأجهزة الإلكترونية في مدينة فادودارا الهندية، ويتطلع كل منهم لإيجاد معنى لحياته.

عرض الفيلم المصري السيرة العباسية

ويعرض في المسابقة نفسها الفيلم المصري السيرة العباسية في عرض عالمي أول من خلال مهرجان الغردقة السينمائي الذي انطلق حفل افتتاحه أمس الخميس بحضور عدد من نجوم الفن حسين فهمي، محمود حميدة، إلهام شاهين، المخرج محمد عبدالعزيز، وهاني سلامة.