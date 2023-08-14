رئيس دائرة الإرهاب السابق: حرق فيلا محمد حسنين هيكل لم يكن حادثا إرهابيا

تحدث المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتنة الشيعة» عندما جرى سحل وقتل الشيخ حسن شحاتة و3 من أبنائه وأتباعه، كما تطرق إلى قضية حرق فيلا الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأوضح خفاجي بشأن قضية حسن شحاتة، قائلا: «على ما أتذكر، أن حسن شحاتة كان يعيش وسط الناس ولم يؤذِ أحدا، وفي حفل زفاف تم سحله بخطاطيف اللحوم، وكان ذلك أمرا بشعا، والقاتل حُكم عليه بالإعدام، والشركاء حصلوا على أحكام بالمؤبد».

قضية اقتحام فيلا هيكل

إلى ذلك، تحدث خفاجي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، عن قضية اقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، موضحًا: «تم ضبط عدد من المتهمين، أدين بعضهم وحصل آخرون على براءة بعدما لم تثبت وجود صلة لهم بالموضوع».

رئيس دائرة الإرهاب

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا: «بالنسبة إلى المتهمين، لم يكن لديهم أي دافع إلا السرقة، ولم يكن حادثا إرهابيا أو ما شابه ذلك، ولكن فوضى وأشخاص يريدون السرقة ومن أجل تغطية ما فعلوه حرقوا الفيلا».