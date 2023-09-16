رئيس «القومي للمرأة» تستعرض تفاصيل إطلاق برنامج لتقديم الدعم النفسي للسيدات

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كل من ألبارو إيرانثو جوتييريث السفير الإسباني في مصر، وإيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون بمكتب التعاون الفني الإسباني في مصر، وماريا تارنكون مدير مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر خلال الفترة الماضية، وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل.

جهود مكتب شكاوى المرأة

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية وما حققه من إنجازات ونجاحات، آخرها إطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات، اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة «براح آمن».

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن عدد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها المجلس ومنها برنامج «هي تقود»، مشيرة إلى الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى، كما استعرضت جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الاناث .

فيما أشاد السفير الإسباني في مصر، بجهود المجلس لـ تمكين المرأة المصرية وحمايتها، وعبر عن تطلعه للمزيد من التعاون في المستقبل.