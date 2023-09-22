إزالة تعديات بالبناء على أراضي «الآثار» في أولاد صقر بالشرقية

نفذت الأجهزة التنفيذية في مركز أولاد صقر بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة لإزالة التعديات على أراضي ملك الآثار.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزور، بإزالة تعديات على أملاك الآثار بعزبة أبو ياسين التابعة لقرية راغب بمساحة 150 مترا، حيث قام المواطنون بالبناء المخالف في أملاك الآثار، وتمت الإزالة في المهد باستخدام معدات مجلس المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

إيقاف بناء مخالف في منيا القمح

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسنهوت، لإيقاف أعمال مخالفة عبارة عن حفرة على مساحة 130 مترا داخل الحيز العمراني لإقامة مغسله داخل سور بقرية سنهوت، وتم رد الشيء لأصله، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.