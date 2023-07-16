حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدهم، وعمل رصد ميداني للمخالفات وإحالتها للنيابة العامة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نبروه

وقال المهندس محمد البسيوني، رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، إنه يتم شن حملات مكبرة على مدار الأسبوع، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، حفاظا على حقوق المواطن وحقوق الدولة ورد الممتلكات لها، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية والمملوكة الدولة، وتم هدمها وإزالتها من المهد، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لأنها جريمة بحق الدولة، وتقع تحت بند الجنائيات، وسيتم محاسبة المخالفين حسابا شديدا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

استمرار الحملات المكبرة حتى 28 يوليو

وكانت محافظة الدقهلية أصدرت بيانا بشأن قيامها بحملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي ستستمر حتى 28 يوليو الجاري، بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.