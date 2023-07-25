تنفيذ 13 حملة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة في أسوان

نفذت محافظة أسوان حملة لإزالة التعديات من خلال التنسيق بين مسؤولي الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختلفة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق المستهدف من مرحلة الإزالة الثالثة والموجة الحادية والعشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

ونظمت المحافظة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء، والخاضعة لقرارات سابقة أو تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

إزالة 13 حالة تعد في أسوان

واستهدفت الحملات إزالة 13 حالة تعد بمساحة 14 ألف و710 م2 بمركز ومدينة أسوان والمهد والسباعية والرديسية.

ويجري رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف النظافة العامة بالميادين والشوارع الرئيسية والداخلية، ومتابعة مشروعات حياة كريمة والخطة الاستثمارية.

تنسيق مستمر بين الجهات المعنية والأمنية

ويجرى التنسيق بين الجهات المعنية في محافظة أسوان مع الجهات الأمنية لتسهيل عمليات الإزالة والمراقبة وحماية حقوق الدولة.

وفي سياق أخر، عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث التصميمات الهندسية المقترحة لإنشاء كوبرى للمشاة في منطقة السيل الجديد بحي شرق مدينة أسوان.

وتضمن الاجتماع مناقشة العقبات الفنية التي تواجه تنفيذ المشروع والتدابير اللازمة للتغلب عليها، واستعراض الحلول المناسبة لضمان تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن.