طريقة الاشتراك في معسكرات «يلا كامب».. اذهب إلى الغردقة مجانا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنظيم أولى مغامرات المعسكر الرياضي «يلا كامب» في محافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وينفذ من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

ينفذ معسكر «يلا كامب» بالبحر الأحمر في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2023، ويشتمل على برنامج متنوع من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة حيث يهدف المعسكر إلى تعزيز النشاط الرياضي وتوفير فرصة للشباب للاستمتاع بالأنشطة الرياضية المتنوعة في بيئة مشوقة وتعليمية.

معسكر «يلا كامب» في الغردقة

يتضمن البرنامج بمعسكر «يلا كامب»، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما يلي:

- التخيم بشاطئ القلعان بمحمية وادى الجمال البحرية، وشاطئ حنكوراب والمصنف من ضمن أجمل شواطئ الشرق الأوسط.

- زيارة المنطقة الجبلية بوادي الجمال.

- زيارة معبد سكيت ومشاهدة الكثير من الحيوانات والنباتات النادرة.

- زيارة مدينة الغردقة وعمل جولات حرة بها.

- كما يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة كرة قدم وطائرة شاطئ والعاب اللياقة البدنية والترفيهية.

- فعاليات السمر الليلية والتجمع حول حلقة النار لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء.

كيفية الاشتراك في معسكر «يلا كامب»

ويمكن الاشتراك في معسكر «يلا كامب» من خلال الضغط هنــــا وكتابة كافة البيانات المطلوبة.