«يلا كامب» معسكر بالعريش والشيخ زويد للشباب والأسرة.. تفاصيل الاشتراك

يفضل الكثيرون السفر والذهاب إلى أماكن جديدة لم يزورها من قبل وتجارب لم يتسنى لهم فعلها، لذا توفر وزارة الشباب والرياضة معسكرات للشباب بمدينة العريش والشيخ زويد، لمنح الشباب فرصة لقضاء أوقات مميزة واستكشاف أراض جميلة في أرض الفيروز على شواطئ العريش والشيخ زويد.

تفاصيل معسكرات «يلا كامب» بالعريش والشيخ زويد

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل معسكرات يلا كامب بالعريش والشيخ زويد، المقدمة للشباب، والتي جاءت على النحو التالي:

أنشطة معسكرات يلا كامب

تمتد الفعاليات في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر، ويتاح للمشاركين في المعسكر فرصة القيام بالعديد من الأنشطة، وهي كالتالي:

- تجربة هيكينج في شاطئ السكاسكة.

- زيارة منطقة السبخة ومناطق استخراج الملح.

- زيارة بحيرة البردويل.

- يستمتع المشاركون بالاستماع إلى صوت البحر الهادئ والاسترخاء في جو من الجمال الطبيعي.

- قضاء يوم كامل في زيارة مدينة الشيخ زويد، لاستكشاف المدينة واستكمال المغامرات.

- القيام بجولات حرة في أسواق العريش، والاستمتاع بالتسوق واكتشاف المنتجات المحلية.

- تنظيم مسابقات رياضية متنوعة لإثارة الحماس، مثل: كرة القدم وكرة الطائرة والألعاب المضرب.

كيفية الاشتراك في معسكرات يلا كامب

ويمكن التسجيل في معسكرات «يلا كامب العريش والشيخ زويد» من هنـــــــــا.

ودعت الوزارة جميع الشباب والأسر للاستعداد لهذه التجربة الرائعة والانضمام إلى معسكر يلا كامب.

وذكرت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، أن هذه المعسكرات فرصة رائعة للشباب والأسر لاكتشاف قدراتهم الجديدة والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها.