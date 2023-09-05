تفاصيل وشروط تنظيم معسكرات «يلا كامب» بالعريش والشيخ زويد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية برئاسة الدكتورة سونيا دنيا، وكيل الوزارة، عن تنظيم معسكرات «يلا كامب» لأول مرة في مدينة العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء .

تجربة جديدة للمشاركين لاستكشاف أراض جميلة

وقالت الوزارة في بيان لها إن إقامة معسكرات «يلا كامب» لأول مرة في مدينتي العريش والشيخ زويد، سوف تكون تجربة جديدة وفرصة للمشاركين لقضاء أوقات مميزة واستكشاف أراضٍ جميلة في أرض الفيروز على شواطئ العريش والشيخ زويد.

فرصة القيام بالعديد من الأنشطة

وأضاف البيان أن فعاليات معسكر « يلا كامب» ستنطلق خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبرالجاري وسيتاح للمشاركين فرصة القيام بالعديد من الأنشطة، بدءًا من أول تجربة «هيكينج في شاطئ السكاسكة» بجانب القيام بزيارة منطقة السبخة ومناطق استخراج الملح، وبحيرة البردويل، حيث سيتمتع المشاركون بالاستماع إلى صوت البحر الهادئ والاسترخاء في جو من الجمال الطبيعي.

جولات حرة في أسواق العريش

ولفت البيان إلى أن برنامج معسكر « يلا كامب» سيتتضمن قضاء يوم كامل في زيارة مدينة الشيخ زويد، حيث تتاح الفرصة لاستكشاف المدينة واستكمال المغامرات، بالإضافة إلى ذلك، ستتاح فرصة للمشاركين للقيام بجولات حرة في أسواق العريش، والاستمتاع بالتسوق واكتشاف المنتجات المحلية. ولإثارة الحماس والمنافسة، ستُنظم مسابقات رياضية متنوعة مثل كرة القدم وكرة الطائرة والألعاب المضرب، فضلا عن كونها فرصة رائعة للشباب والأسر لاكتشاف قدراتهم الجديدة والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها.

ونوهت الوزارة عن طريقة التسجيل للمشاركة في المعسكر، وكشف المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://www.emys.app/sport/yalla-camp-arish/ والتواصل على الأرقام التالية:

-01115535566

- 01221184482

تفاصيل برنامج يلا كامب

• لو عاوز تجرب إنك تخيم على البحر وتشارك في أنشطة رياضية كثيرة

• (كرة القدم الشاطئية - طائرة شاطئ – ألعاب المضرب - لياقة بدنية - ألعاب ترفيهية بالتعاون مع اتحاد اللعاب الترفيهية)

• معسكرات يلا كامب والتخييم على شاطئ على البحر

•• الفوج 50 فرجا لضمان الراحة والاستمتاع والخصوصية.

• المعسكر كله مغامرات واستكشاف لعب ومسابقات وبحر.

• ألعاب شاطئية كثيرة كروس فيت وألعاب لياقة بدنية.

• ألعاب ترفيهية كثيرة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية.

• هايكينج حتى شاطئ السكاسكة ثم الطهي الخلوي.

• زيارة لمدينة الشيخ زويد ليوم كامل على بحرها والجولات الحرة بأسواق المدينة.

• زيارة الملاحات ومناطق استخراج الملح.

• زيارة بحيرة البردويل.

• يحق للجنة الإشراف التغير والتعديل بالبرنامج وذلك وفقا للمتغيرات المحيطة.

• قيمه الاشتراك 1000ج للفرد السعر يشمل الوجبات ومياه الشرب وتوفير معدات التخييم استخراج جميع التصاريح اللازمة طوال مدة المغامرة.

• للتفاصيل 01221184482 / 01115535566• الإدارة المركزية للتنمية الرياضية

• الإدارة العامة للقاعدة الشعبية