احذر وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. عادة خاطئة تهدد بخطر كارثي

من الشائع وضع فرشاة الأسنان في الحمام، حتى يسهل تذكر مواعيد غسل الأسنان بمجرد رؤيتها، لكن مؤخرًا توصلت الدراسات إلى أن ترك فرشاة أسنانك في الحمام، يمكن أن يتسبب في تراكم الجراثيم والبكتريا عليها، وهو خطر كارثي يهدد حياة الكثير من الناس حول العالم بسبب تلك العادة، وفق ما نشره موقع«gapdental» البريطاني.

خطورة وضع فرشاة الأسنان في الحمام

ينسى البعض فرشاة الأسنان في الحمام وآخرين يضعونها قصدًا وتصبح عادة، وهذا مايعرضهم مباشرًة لللإصابة بالبكتريا والفيروسات، وأثبتت دراسة نُشرت مؤخرًا، أن ترك الفرشاة على المرحاض يجعلها عُرضة لتجمع الجراثيم والبكتريا المنتشرة في تلك المنطقة، والتي لا تُرى بالعين المجردة، وبالتالي تتسبب في الكثير من الأمراض الخطيرة.

وأكدت الدراسة، أنه نظرًا للرطوبة ودرجة الحرارة داخل الحمام، تنمو البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتتراكم أعداد كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة كل يوم، والتي يمكن أن تلوث فرشاة الأسنان.

تتجمع بكتيريا المرحاض على أسطح أخرى من الحمام، مثل حواف الحوض، وهو مكان يضع الكثير من الناس فرشاة الأسنان بالقرب منه، ويترتب على ذلك زيادة خطر التلوث، ويمكن للجراثيم أن تتكاثر عليها، ثم تدخل الفم عن طريق الفرشاة، وهو ما أكدت عليه مي أيمن، اسشاري أمراض الفم والأسنان خلال حديثها لـ«هُن» قائلة: «الفرشة زيها زي أي حاجة بتخافي تسيبيها مكشوفة علشان مفيش حاجه تيجي عليها أو تقع فيها، والمفروض يكون لها غطى وتتحط في مكان تنشف فيه ويفضل يكون شمس عشان تصفي المياه لإنها مصدر البكتريا والجراثيم اللي بتتكون فيها، ولازم تتغسل كويس وتتغير كل 3 شهور ولو أقل من كدا يبقى أحسن كمان».

وبحسب الدراسة، من بين الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي يمكن العثور عليها عادة في فرشاة الأسنان، المكورات العنقودية، العقديات، الإشريكية القولونية (E. coli)، والفيروسات المسئولة عن الانفلونزا، و COVID-19 أو القروح الباردة، والتي تظل متعلقة في الفرشاة حتى تعود إلى الاتصال بمضيف تتكاثر فيه.

كيف تتعامل مع فرشاة الأسنان؟

تعد الفرشاة العامل الرئيسي في الحفاظ على صحة الأسنان، لذا يجب التعامل معها بحرص، مثل تنظيفها جيدًا، وتصفية الماء منها حتى لا تصبح بيئة لتجمع البكتريا، والحفاظ عليها في مكان جاف، وتغييرها كل 3 أشهر

نصائح لعدم وضع فرشاة الأسنان في الحمام

- عدم استخدام فرشاة الأسنان في الحمام حفاظا عليها من البكتيريا والجراثيم.

- نظف الكوب الحامل للفرشاة منعاً لتكون البكتيريا بداخله.

⁃ نغسل أيدينا بالماء والصابون قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.