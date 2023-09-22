مصرع شاب غرقا في ترعة نهر السيل بمدينة قنا

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الجمعة، غرقا في ترعة السيل بجوار مجمع مواقف مدينة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب داخل ترعة بقنا

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم يفيد غرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة السيل ناحية مصب نهر النيل بجوار مجمع مواقف قنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف من مرفق إسعاف قنا، وعدد من المسؤولين إلى موقع غرق الشاب، وجرى انتشال جثته بواسطة رجال قوات الإنقاذ النهري.

وبحسب مرفقة إسعاف قنا، تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد سعيد، عمره 28 عامًا، توفي بسبب الغرق داخل ترعة السيل بجوار مجمع مواقف قنا، وجرى نقل الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف من وجود شبهة جنائية من عدمه.