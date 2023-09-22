«الجمعيات الأهلية»: ندعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنَّ الرئيس السيسي الأكثر انحيازاً للمجتمع الأهلي، والاتحاد يؤيد بقوة ترشحه لفترة رئاسية جديدة، نظراً لجهوده في مجال الصحة وإطلاقه العديد من المبادرات في هذا الإطار.

«عبد القوي»: منظمات العمل الأهلي تدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

وأضاف «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه خلال عقد مؤتمر بديوان عام محافظة الدقهلية، ناقش القضية السكانية ودور منظمات العمل الأهلي وتنفيذ توصيات مؤتمر الصحة والسكان التنمية العالمية، وأبرزها تفعيل دور منظمات العمل المدني للتصدي للمشكلة السكانية، وكان لقاء مثمرا وسط مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح إلى فترة رئاسية جديدة، وكانت رغبة كل الحضور.

جهود الرئيس السيسي في دعم العمل الأهلي

وتابع رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أنَّه الرئيس السيسي يشيد دوماً بدور المجتمع الأهلي الذي يدين بفضل كبير لجهوده الدؤوبة في دعمه، وفي مرات عديدة تم إطلاق العديد من الحملات التي تستهدف محاربة التطرف والإرهاب، وبتوجيهات رئاسية تم طلب فتح حوار مجتمعي لإصدار قانون جديد يدعم العمل الأهلي.